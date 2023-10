Verso le Comunali e Regionali, Forza Italia cresce e si rafforza con due super-dirigenti: Rosi (alla Sanità) e Moretti (imprese)

Il Coordinatore regionale di Forza Italia Umbria, Andrea Romizi, e ilvCoordinamento regionale plaudono alla nomina del Dottor Giorgio Moretti a capo del dipartimentovregionale “Attività produttive e tutela delle imprese” e del Professor Gianluigi Rosi comevresponsabile del dipartimento regionale “Sanità”.

“Persone competenti, preparate e dotate di una grande sensibilità politica – dichiara il Coordinatorevregionale del partito, Andrea Romizi – la lunga e solida esperienza che hanno maturato negli annivnei propri settori di riferimento e il grande amore per la nostra regione, ne fanno due punti divriferimento autorevoli per noi e per tutte le persone e le aziende che operano nei settori a cui davoggi fanno capo. Rivolgo loro un affettuoso augurio di buon lavoro, che sono certo svolgeranno convla dedizione e la passione che da sempre li contraddistinguono.”

La presentazione dei due responsabili, che ringraziano il Coordinatore regionale per la fiduciavaccordata, è avvenuta da parte di Andrea Romizi alla presenza del Vicepremier, Ministro degli Esterive Segretario nazionale On. Antonio Tajani. “Oltre a svolgere il mio lavoro di imprenditore” - dichiaravGiorgio Moretti – “mi sono sempre occupato nella mia vita di impresa, consorzi ed associazionismo.Metto a disposizione di Forza Italia Umbria la mia esperienza per impostare insieme i lavori futuri”.v“La sanità – fa sapere Gianluigi Rosi - necessita di persone competenti, che applicano le regole della appropriatezza. L’obiettivo primario sarà quello di attuare dei programmi specifici di prevenzione in particolar modo nelle patologie cardiovascolari e tumorali.”

Giorgio Moretti, perugino, laurea in Giurisprudenza e master in materie economiche conseguito presso l’Università di Oxford, è amministratore dal 1994 di “Antica Deruta”, azienda artigiana leader nella realizzazione di complementi di arredo e accessori in ceramica che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Grazie a questo ruolo, matura una conoscenza approfondita di strategie di marketing aziendale, alla creazione di start-up e punti vendita in Italia e all’estero. Dal 1992 al 2004 è Presidente del Consorzio di Promozione all’export della Confartigianato “AX-Artigianexport” e in questo ruolo costituisce showroom nei più importanti scenari del design internazionale tra i quali New York, Singapore, Tokyo e Mosca. Collabora con il Ministero della Cooperazione e Sviluppo per diversi progetti, diventa Presidente del COFIRE (Consorzio Fidi Regionale dell’Umbria) e ha ricoperto il ruolo di Consigliere della Camera di Commercio di Perugia e membro di Giunta della stessa dal 2014 al 2020. È Presidente della Fondazione per la Ceramica d’autore A. Moretti.

Gianluigi Rosi, laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in malattie del ricambio ed endocrinologia, consegue un diploma interuniversitario in Angiologia e master in Economia sanitaria e in Management Aziende Sanitarie. Nel suo ricco curriculum figurano attività in ambito di economia sanitaria e organizzazione aziendale e in ambito sociale, progetti italiani ed europei in ambito di organizzazione sanitaria e scambio culturale e attività mediche. Tra queste segnaliamo: l’ideazione del primo screening ecografico nazionale nelle piazze per la diagnosi dell’aneurisma dell’aorta (in collaborazione con la Croce Rossa di Perugia); i ruoli di consulenza con l’ASL Umbria 4 di Terni per il progetto “abbattimento liste d’attesa” in ambito di angiologia e diagnostica vascolare e con l’ASL 2 operando negli ospedali di Todi, Assisi e poliambulatori di Bastia Umbra e Perugia; il ruolo di organizzatore di Corsi di Formazione in Angiologia e Diagnostica vascolare; la fondazione del “Rosi Vascular School” in collaborazione con Samsung Italia per la formazione di

medici in angiologia e diagnostica vascolare.

Iscritto in Forza Italia dal 1994, è stato eletto Presidente della II Circoscrizione di Perugia (dal 1994 al 2005). In seno all’attività politica, si è reso ideatore di progetti innovativi nell’ambito dei quartieri di Perugia, con particolare attenzione alle problematiche giovanili, del sociale e l’attenzione per la famiglia, l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. In moltissime occasioni è stato animatore di progetti a tutt’oggi innovativi attraverso il mondo della cooperazione nazionale ed internazionale e attraverso l’organizzazione di manifestazioni ancora esistenti a Perugia.