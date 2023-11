Fondo Sviluppo, l'asse Tasei-Agabiti presenta al Governo la lista degli interventi strategici per l'Umbria: tutti i progetti, in ballo 210 milioni di euro

Una lunga lista di progetti prioritari per l'Umbria che saranno oggetto dell'accordo con il Governo nazionale per accedere ai finanziamenti (totali o in partecipazione con l'ente umbro) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-27 (Fsc), è stata presentata dall'assessore al bilancio regionale Paola Agabiti e approvata dalla Giunta regionale. La quota a disposizione dell’Umbria è di circa 210 milioni di euro, comprensiva dei 61 milioni da utilizzare come di cofinanziamento dei programmi comunitari. I 149 milioni sono destinati a 22 interventi in ambiti fondamentali per lo sviluppo della Regione (come da tabella allegata).

“Con questo atto, che contiene scelte politiche che l’Umbria attendeva da tempo, andiamo ad individuare - ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei - una serie di variegati e importanti interventi per il nostro territorio che, insieme all’utilizzo delle ingenti risorse della nuova programmazione europea, ci consentono di fare ulteriore passo verso l’Umbria di domani”.

GLI INTERVENTI REGIONALI

Piano strategico di rilancio del Polo Chimico di Terni 15.000.000,00

Promozione Rinnovabili - Comunità energetiche 4.000.000,00

Riqualificazione immobile regionale- edificio strategico Via Saffi - Terni 800.000,00

Piano Valorizzazione Beni Culturali 9.500.000,00

Completamento Teatro Turreno - Perugia 4.000.000,00

Intervento di valorizzazione dell’Auditorium ex Convento di San

Domenico in Foligno 2.500.000,00

Fruizione integrata risorse culturali e naturali e promozione

destinazioni turistiche 18.000.000,00

Recupero e valorizzazione Ponte interrato Sanguinario - Spoleto 2.500.000,00

Le oasi e le vie del verde (sentieristica, cammini, rete escursionistica) 2.500.000,00

Totale 39.000.000,00

BRT (Bus Rapid Transit) Perugia 3.000.000,00

Aeroporto San Francesco - Potenziamento infrastrutture, attrezzaggio, digitalizzazione 7.500.000,00

Rewamping materiale rotabile (treni) 10.000.000,00

Completamento variante Amelia SR 205 3.000.000,00

Rotatoria accesso nuovo Ospedale di Narni-Amelia 2.500.000,00

Realizzazione Complanare-Orvieto 12.900.000,00

Realizzazione Bretella Terni (Staino-Prisciano) 10.000.000,00

Riqualificazione Centro Fiere Bastia Umbra 5.000.000,00

Riqualificazione Complesso ex Palazzetti Ponte San Giovanni Perugia 2.000.000,00

Piano riqualificazione Urbana 4.000.000,00

Sub Totale 11.000.000,00

Recupero dell’edificio ex ospedale ‘San Florido’ di Città di Castello -

Cittadella della salute 12.000.000,00

Riqualificazione Polo scientifico e didattico di Pentima - Terni 12.000.000,00

Recupero e valorizzazione Centro studi Villa Montesca Città di Castello 2.000.000,00