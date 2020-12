Decreto Ristori, arrivano più soldi all'Umbria per arginare la crisi, Modena: "Passa la linea di Forza Italia"

Più soldi per l'Umbria per sostenere l'economia, per potenziare il settore trasporto e indennizi per le aziende in fatto di bollette dell'energia elettrica. Tre importanti modifiche che portano la firma anche dei parlamentari di centrodestra dell'Umbria. L'approvazione è arrivata stanotte in Commissione Bilancio. "Grazie a noi - ha spiegato la senatrice Fiammetta Modena - sono stati aggiunti altri 110 milioni di euro agli indennizzi per le attività produttive più colpite dall'emergenza economica. Soldi in più alle Regioni affinché possano direttamente indirizzare queste risorse alle realtà locali che più hanno subito perdite a causa delle misure restrittive imposte dal governo. Sulla base della ripartizione regionale, l’Umbria potrà avere tra 1/2 milioni di euro".

Un altro emendamento destina altri 90 milioni di euro al trasporto locale per avviare delle convenzioni tra pubblico e privato. Un settore Importante per le scuole e per i noleggiatori e trasportatori, Ncc, taxi e bus. Anche in questo caso l’Umbria partecipa al riparto.

"A ciò si aggiunge il riconoscimento del ruolo delle Regioni - ha concluso Fiammetta Modena, esponente di Forza Italia - nell’indirizzo dei fondi e alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche a uso non domestico: sempre questa notte le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, riunite per l'esame degli emendamenti ai quattro decreti "RISTORI", hanno approvato la proposta della Lega, condivisa da tutto il centrodestra, che istituisce un fondo presso il Mise, con una dotazione iniziale di 180 milioni, per ridurre nel 2021 gli oneri delle bollette elettriche per le attivita' economiche gia' beneficiarie di RISTORI e connesse in bassa tensione".