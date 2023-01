UMBRIA E LAVORO | Risorse europee, assessore Fioroni: "Al lavoro per piano straordinario di incentivi all’occupazione"

“Nei prossimi giorni lanceremo un piano straordinario di incentivi all’occupazione a valere sulle risorse residue della Programmazione 2014-2020”: l'annuncio porta la firma dell'assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni che sta lavorando per dei nuovi bandi regionali per consentire, con sgravi e incentivi in favore delle aziende umre, per un inizio 2023 all'insegna di nuove assunzioni di giovani, donne in particolare e lavoratori "formati" dopo aver perso il lavoro. Le risorse sono state ritrovate nel piano 2020 di risorse comunitarie che è stata praticamente chiuso: al 31 Dicembre 2022, la spesa a titolarità di ARPAL Umbria del POR FSE 2014-2020 ha raggiunto un ammontare complessivo di 80 milioni di euro.

“Siamo già al lavoro con il Direttore di Arpal – ha sottolineato l’Assessore - per l’avvio del Piano 2021-2027 approvato a dicembre dalla Commissione europea, grazie al quale potremo effettivamente attuare una serie di misure messe in campo nell’ambito di una più ampia strategia, che vede le politiche attive e le politiche industriali finalmente integrate per rispondere ai bisogni dei cittadini, del territorio e del tessuto produttivo”.

Nel 2022 la spesa è stata pari a 17,5 milioni con una crescita del 28% rispetto al 2021 per sostenere lavoro, aziende e sviluppo economico. "Complessivamente - ha concluso Fioroni - registriamo un netto miglioramento della performance di attuazione del POR FSE negli ultimi anni. A fronte di una media annuale nel triennio 2016-18 pari a 7,6 milioni, nel triennio 2019-2021, nonostante le note criticità e le difficoltà avute a causa della pandemia, la media annuale cresce ad 11,7 milioni, per aumentare ancora con il risultato così lusinghiero del 2022, che è completato dall’accelerazione impressa dall’Agenzia anche sulle risorse di FSE impegnate, con 14,7 milioni di euro nel 2022, con il raggiungimento di un target complessivo di oltre 95 milioni e un incremento rispetto al 2021 del 18,2 per cento”.