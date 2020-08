Coronavirus, la Regione vuole scuole sicure: test anti-Covid per insegnanti, impiegati e bidelli

In vista della riapertura della scuola, il prossimo 14 settembre, l'assessore alla sanità Luca Coletto ha dato il via libera ad una imponente campagna screening sierologico per il personale scolastico docente e non docente delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado della regione. Si parte il 24 agosto per e favorire l’adesione del personale sono stati organizzati punti di accesso per l’esecuzione dello screening in tutti i Distretti Sanitari della regione e definiti giorni ed orari di apertura.

In particolare, la settimana da 24 al 29 agosto sarà dedicata al personale delle scuole che inizieranno le attività il 1 settembre; nelle settimane dal 1 al 12 settembre sarà la volta del personale delle scuole che inizieranno l’attività didattica il 14 settembre. “Il calendario dello screening sierologico – ha sottolineato l’assessore Coletto – è stato trasmesso a tutti i dirigenti scolastici e, per il loro tramite, a tutto il personale scolastico, con la sollecitazione a promuovere l’adesione alla campagna”. Il personale scolastico dovrà presentarsi nel punto prescelto portando con sé l’autocertificazione debitamente compilata, utilizzando un modello prestabilito, e il codice fiscale.

Calendario Screening Personale Scolastico (1)-2