Sanità in Umbria, altro passo avanti per l'elisoccorso tutto umbro: accordo per la base a Foligno

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luca Coletto, ha approvato lo schema di convenzione tra ENAC, Regione Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia per l’affidamento in concessione di Aree e infrastrutture presso l’aeroporto di Foligno per l’attivazione del servizio regionale di elisoccorso 118. Un progetto, quello dell'elisoccorso, fondamentale per garantire interventi tempestivi in tutto il territorio regionale e fondamentale per prendere in carico pazienti con patologie tempo dipendenti.

Attualmente la sanità regionale è costretta a dividere tale servizio con le Marche, a costi molto alti e anche priorità non proprio alla pari. Finalmente questa decisione sanitaria sbagliata ed onorosa è stata cancellata con il nuovo piano di riorganizzazione sanitaria voluto dalla Tesei e che dovrà segnare una svolta - dopo una gestione senza coraggio e in linea con il passato - rispetto alle passate amministrazioni.

L'assessore Coletto ha annunciato - due anni dopo l'approvazione della proposta in consiglio regionale - che dal 2023 l'Umbria direttamente il proprio elisoccorso senza condividerlo più con le Marche. Si sta lavorando ad un bando per attivare il servizio di urgenza-emergenza. Attualmente si paga qualcosa come 1 milione 300mila euro all'anno a fronte di una quarantina di servizi effettuati dall'Umbria contro i 970 nelle Marche