Elezioni Provincia, il bilancio di Forza Italia: "Orgogliosi di Pernazza, un grazie a Zuccarini"

Un bilancio del dopo voto ma anche, per il coordinamento regionale di Forza Italia, l'orgoglio per l'elezione di Laura Pernazza alla presidenza della Provincia di Terni.

"A lei rivolgiamo le più sentite congratulazioni, oltre agli auguri di un buon lavoro per questo nuovo impegno. Siamo certi aggiungono dal coordinamento umbro del partito - che saprà guidare al meglio la provincia di Terni, così come ha fatto e tuttora fa quale sindaco di Amelia, vista anche la riconferma di pochi mesi fa alla guida del Comune. Siamo molto orgogliosi di questa vittoria anche perché Laura sarà la prima donna a guidare la Provincia di Terni e anche la prima di centro destra". Sempre a Terni poi, c'è "forte soddisfazione per l’elezione in consiglio provinciale di Lucia Dominici, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, risultata prima tra gli eletti".

Per quanto riguarda la Provincia di Perugia invece, "un ringraziamento sentito va a Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno e candidato alla presidenza per la coalizione di centro destra, che ha affrontato questa ennesima sfida con impegno e serietà. Siamo altresì orgogliosi di essere rappresentati in Consiglio provinciale dal nostro sndaco di Norcia Nicola Alemanno, uno dei nostri migliori amministratori a livello regionale e nazionale, che sicuramente, con la sua grande esperienza, professionalità e serietà, sarà un punto di riferimento importante per tutti noi. Un ringraziamento va a Giada Gelosia, Fabiana Grullini e Roberto Morelli per la disponibilità dimostrata come candidati di Forza Italia rispettivamente alla provincia di Perugia e di Terni. Infine, ringraziamo i due coordinamenti provinciali e tutti i nostri dirigenti ed eletti per aver dimostrato, anche in questa occasione, di essere una grande squadra, compatta e con una visione univoca".