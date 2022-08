Verso le elezioni, ore cruciali nel centrodestra per stabilire i candidati nei collegi (maggioritario): ecco i papabili

Radio Centrodestra dell'Umbria parla di una importante riunione - prevista per domani - per iniziare ad inviduare le candidature nei tre colleghi uninominali - dove si rappresenta non il proprio partito ma tutta la coalizione - di Camera e Senato. I rappresentati dell'Umbria sono stati tagliati pesantemente: da 7 a 3 per il Senato (1 collegio unico e due seggi assegnati con il proporzionale, ovvero ai partiti che prendono più voti) e da 9 a 6 alla Camera (due collegi uninominali e quattro assegnati con il voto ai partiti).

Il collegio del Senato equivale, per la prima volta, a tutto il territorio dell'Umbria: uno degli schemi più accreditati attribuiscono alla Lega il candidato. In pole position c'è Valeria Alessandrelli, ternana doc e vice-segretaria del partito, che è davanti all'uscente Luca Briziarelli. Bisogna però aspettare il via libera dai vertici del partito e non si esclude per Briziarelli una candidatura fuori dai confini umbri dato che ha lavorato per il partito anche in altri territori (in Sicilia?).

Alla Camera: il collegio Umbria 1 (Perugia,Assisi-Bastia,Altotevere e Altochiascio) spetterebbe invece a Fratelli d'Italia: il nome forte è quello dell'attuale presidente del consiglio regionale, Marco Squarta. Mentre il collegio Umbria 2 (Terni, Orvieto, Media-Valle del Tevere-Foligno-Spoleto) spetterebbe invece a Forza italia: un solo nome su tutti, l'uscente onorevole ternano Raffaele Nevi. Spetta invece ai singoli partiti individuare i capilista che concorrono alla elezione degli altri sei seggi (Camera e Senato), la posizione è fondamentale dato che non ci sono preferenze.