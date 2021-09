Elezioni amministrative 3-4 ottobre, Città di Castello: le liste a sostegno del candidato sindaco Secondi

L'attuale vice del primo cittadino Bacchetta sarà appoggiato da Partito Democratico, Socialisti per Città di Castello, La Sinistra per Castello e Lista Civica Luca Secondi Sindaco

È Città di Castello la città più grande tra le 12 umbre (6 in Provincia di Perugia) che vedranno i propri cittadini andare alle urne per le elezioni amministrative il 3 e 4 ottobre prossimi. Uno dei due candidati del centro-sinistra è Luca Secondi - attuale vice del sindaco Luciano Bacchetta sostenuto da Partito Democratico, Socialisti per Città di Castello, La Sinistra per Castello e Lista Civica Luca Secondi Sindaco - che sfiderà Luciana Bassini (assesore dimissionario appoggiata da Movimento 5 Stelle, Civici X, Europa Verde, Articolo Uno, Unione civica Tiferno e Castello cambia), il civico Roberto Marinelli (sostenuto dalla Lega) e Andrea Lignani Marchesani (Fratelli d'Italia e Forza Italia, Udc, Cambiamo con Toti e Civica Castello).

“Da tanti concittadini abbiamo ricevuto una disponibilità a candidarsi non per semplice testimonianza, ma con la forte motivazione di dare il proprio contributo per governare Città di Castello in coerenza con la propria storia personale e le proprie idee politiche - spiega Secondi nel giorno in cui sono state chiuse le liste elettoraili -. Questo ci ha permesso di comporre liste che rappresentano uno spaccato fedele dell’identità tifernate che emerge dalle professioni, dal tessuto economico, dal volontariato, dalla cultura, dallo sport, che rispecchiano la voglia dei giovani di essere protagonisti del rinnovamento della classe dirigente cittadina e riflettono l’aspettativa di guardare al futuro con sensibilità e competenze espressione di tutti i territori”.

Città di Castello, le liste a sostegno del candidato Luca Secondi:

Partito Democratico - Gaja Bonanno; Alessio Tibulli; Nicola Bastianucci; Matteo Massetti; Arianna Rossi; Letizia Guerri; Monica Milli; Gionata Gatticchi; Federico Bevignani; Sara Guglielmi; Chiara Burzigotti; Silvia Giannini; Monia Paradisi; Marcello Gnoni; Alessandra Forini; Rodolfo Braccalenti; Roberto Brunelli; Massimo Minciotti; Maria Grazia Giorgi; Giovanni Giogli; Domenico Duranti; Mauro Mariangeli; Luca Baldelli; Anna Migliorati.

Socialisti per Città di Castello - Luciano Bacchetta; Sabrina Balducci; Enrico Benedetti; Paolo Bettacchioli; Elisa Boncompagni; Benedetta Calagreti; Riccardo Carletti; Rita Chiarini in Goretti; Federico Del Gaia; Fabrizio Duca detto “Fez”; Federico Fiorucci; Luigi Gennari; Loriana Grasselli; Gianfranco Gustinelli; Paolo Mancini; Tommaso Massimilla; Marco Mearelli; Francesca Morbidelli; Francesca Nardi; Sara Papa; Danilo Passeri; Marco Pettinari; Daniele Surano; Ugo Mauro Tanzi.



La Sinistra per Castello - Samantha Pescari; Mauro Alcherigi; Alessandro Alunno; Mauro Antonelli; Paolo Bellucci; Davide Benedetti; Luana Bettacchini; Beatrice Borrani; Riccardo Camilloni; Marco Canosci; Paolo Capacci; Silvia Capanni; Mattia Caselli; Patrizia Ceccarelli; Federico Del Bene; Romina Duchi; Sandro Graziotti detto “Ciaccio”; Martina Nisi; Cecilia Paganelli; Francesco Paoloni Nocenti detto “Baracca”; Simona Pettinari; Roberto Riuzzi detto “Riu”; Gianluca Severini; Ornella Maria Sticchi.

Lista Civica Luca Secondi sindaco - Claudio Bastianoni; Fabio Bellucci; Michela Botteghi, Marco Calderini; Cinzia Cenni; Enrico Chiaramello; Alessia Ferri; Luciana Freddi; Elena Genovesi; Giulia Gragnoli; Andrea Graziotti; Vittorio Massetti; Laura Mazzei; Claudia Mori; Anna Maria Nardi; Patrizia Petruzzi; Alice Polchi; Andrea Procelli; Rosanna Sabba; Claudio Serafini; Luca Tognelli detto “Dj Nos”; Cristiano Torrini; Laura Trombi; Monica Zangarelli.