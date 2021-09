Umbria, elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre: i candidati sindaci di Città di Castello, Spoleto e Assisi

È scaduo alle ore 12 di oggi (sabato 4 settembre) il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre che vedranno coinvolti sei comuni della provincia di Perugia, tre con più di 15mila abitanti (Città di Castello, Spoleto e Assisi) e tre più piccoli (Nocera Umbra, Bevagna e Bettona) per un totale di 98.446 elettori suddivisi in 146 sezioni.

LE SFIDE NEL PERUGINO - A parte l'eccezione di Assisi, dove il centro-destra e il centro-sinistra si presentano in blocchi piuttosto compatti, nelle altre sfide si registra una frammentazione che potrebbe avere effetti anche sul governo regionale dopo la recente espulsione dell'assessore Enrico Melasecche dalla Lega, su cui è intervenuto di recente anche il leader nazionale del partito Matteo Salvini proprio da Città di Castello (dove ha presentato nei giorni scorsi il suo candidato sindaco) con un rimpasto in Giunta per il momento 'congelato' e Fratelli d'Italia (unica forza all'opposizione del governo nazionale guidato da Mario Draghi) che chiede più spazio e potrebbe far valere un eventuale successo in questa tornata (si vota anche nei comuni ternani di Amelia, Avigliano, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli e Parrano).

CITTÀ DI CASTELLO

SPOLETO

ASSISI

