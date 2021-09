Elezioni amministrative 3-4 ottobre, Assisi: le liste a sostegno dei candidati Fasulo, Ciotti e Sannipola

Non solo il sindaco uscente Stefania Proietti in rappresentanza del centro-sinistra e Marco Cosimetti per il centro-destra: ci saranno anche i tre civici Luigino Ciotti (@Sinistra), Francesco Fasulo (L'Amore per Assisi e frazioni, Lavoro per Assisi e frazioni, Meno tasse per Assisi e Frazioni, Ambiente per Assisi e Frazioni) e Roberto Sannipola (Alternativa Riformista) a concorrere il 3 e 4 ottobre prossimi alle elezioni amministrative di Assisi.

*****************************

FRANCESCO FASULO:

L’ Aamore per Assisi e frazioni - Massimiliano Castellani, Elisa Castellani, Eugenio Bigini, Giuseppina Cirenei, Francesco Lo Cascio, Mariarosaria Cappiello, Alessandro Acciarino, Leonardo Gravina, Paolo Pozzi, Giancarlo Faraglia, Paola Pucciarini.

Lavoro per Assisi e frazioni - Roberta Cicchi, Marco Acori, Danilo Lupattelli, Vincenza Pedata, Paolo Patase, Antonio Gaspare D’Alessandro, Danilo Fossi, Michela Brufani, Franco Angelo Rocco, Giancarlo Sorbelli, Giuseppina Generoso.

Meno tasse per Assisi e frazioni - Igor Mariani, Rosanna Martini, Alessandro Li Destri, Maria Morando, Mirco Rosetti, Tiziana Gagliardoni Proietti, Francesca Cotozzolo, Antonella Fortunata Piro, Mario Costa, Annamaria Anastasi, Roberta Fioriti.

Ambiente per Assisi e frazioni - Kathleen Ceccarani, Claudio Moccaldo, Maria Vernaleone, Roberto Azzacconi, Azzurra Chiara Serena Corsi, Sabato Panico, Maria Geme, Luigina Brufani, Chiara Bartolucci, Cleonice Bottarlini, Gabriella Sensi, Lorenzo Maria Antonelli.

*****************************

LUIGINO CIOTTI:

@Sinistra - Giuseppe Alagna, Rosella Apostolico, Beatrice Biancardi, Alida Becchetti, Luigi Borrini, Massimiliano Dragoni, Giuseppe Fongo, Mario Grasselli, Paolo Marcucci, Marina Marini, Alessio Mariucci, Gabriele Pinca, Roberto Salucci, Gigliola Santarelli, Francesca Vignoli, Camillo Zucchetti.

*****************************

ROBERTO SANNIPOLA:

Alternativa Riformista - Mariani Carlo, Bazzurri Susanna, Bianchini Marco, Boccardini Luca, Caporicci Tullia, Cappannelli Ubaldo, De Paulis Amato John, Di Filippo Emma, Faina Giada, Jacaj Negjmije, Magnini Alberto, Mandarini Marco, Mommi Roberto, Proietti Tiziano, Quattrocchi Fedora, Riccobello Letizia.