Elezioni 14-15 maggio Cannara: il fac-simile della scheda elettorale, come si vota e i candidati

Il 14 e 15 maggio prossimo (dalle 7 alle 23 il primo giorno, dalle 7 alle 15 il lunedì successivo) i cittadini di Passignano sul Trasimeno sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale che sarà formato da 12 membri. Dalle 15 inizieranno le operazioni di spoglio. (di seguito i candidati e come si vota con la scheda fac-simile)

Nei Comuni con una popolazione fino a 15 mila abitanti è previsto un solo turno elettorale, il ballottaggio è previsto solo in un caso eccezionale (il pareggio dei voti tra i candidati a sindaco). Non è necessaria la maggioranza assoluta dei voti (il 50%+1 per intenderci) e il candidato che ne ottiene il numero maggiore viene eletto come sindaco.

Ogni aspirante primo cittadino presenta inoltre una lista di candidati al consiglio comunale che, in caso di vittoria alla tornata elettorale, viene occupato per due terzi dagli eletti, mentre il terzo restante viene diviso in modo proporzionale tra le liste d'appoggio agli altri candidati sindaco: il primo seggio è destinato al candidato sindaco, cui seguono i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Non è possibile effettuare il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato sindaco e poi per un consigliere che appartiene a una lista diversa dalla sua: sulla scheda elettorale è dunque possibile porre una sola "X" sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale. È possibile esprimere due preferenza (uomo e donna, donna uomo, ma non sono valide quelle che non prevedono una divisione di genere (due uomini o due donne) per il consiglio comunale.

