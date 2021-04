Nomine e Poltrone, al via la commissione regionale sulla ‘Gestione dell’emergenza sanitaria": eletti presidente e vice

Stefano Pastorelli della Lega è il nuovo presidente della Commissione di inchiesta sulla ‘Gestione dell’emergenza sanitaria durante la pandemia da Covid-19’, istituita lo scorso 23 marzo 2021, su richiesta dei Gruppi di minoranza (PD, M5S, Misto, Patto Civico). Il vice-presidente è stato invece eletto il capogruppo del Pd, Tommaso Bori. La Commissione è composta da tutti i capigruppo consiliari ed attraverso il voto ‘ponderato’, vale a dire che ogni capogruppo rappresenta un numero di voti pari a quello dei componenti del suo Gruppo consiliare, I Presidenti dei gruppi consiliari, componenti della Giunta regionale, Roberto Morroni (FI) e Paola Agabiti (Tesei per l’Umbria) hanno delegato, quale loro rappresentante in sede di voto ed in seno alla Commissione, Stefano Pastorelli. La commissione dovrà analizzare e vagliare tutti gli atti e le decisioni prese durante la prima, la seconda e terza fase dell'emergenza sanitaria da Covid che ha colpito l'Umbria.