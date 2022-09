SPECIALE ELEZIONI Gli eletti in Umbria tra dubbi ed effetto algoritmo: il caso di Fratelli d'Italia alla Camera

Ci vorrà forse ancora una settimana per avere tutti gli eletti ufficiali in Umbria e nel resto del Paese dopo una prima scrematura con molte varianti non inserite e con potenziali errori, già denunciati dalle segreterie dei partiti. La questione più difficile da dipanare è in casa Fratelli d'Italia dopo il successo a valanga anche in Umbria, intorno al 30%: al momento alla Camera la destra della Meloni si assicura 2 seggi su 4 al proporzionale a discapito della Lega e in particolare dell'uscente capolista Alessandrelli.

Se così fosse, dopo l'ultimo giro di algoritmo su resti, scarti ed effetto flipper, alla Camera andrebbero direttamente Emanuele Prisco - già deputato nella scorsa legislatura - e il suo gemello politico dai tempi di An, poi Pdl e infine nel coraggioso passaggio a Fratelli d'italia che poteva contare su 1,9%. Ovvero l'attuale presidente del consiglio Marco Squarta. Questa possibilità è confermata dai dati che emergono in via ufficiosa da Eligendo del Minitero: dove si dà per eletta la potentissima e ammirata dalla Meloni, Chiara La Porta in Toscana (due collegi) e in Umbria. Se lascia l'Umbria ecco Squarta salire in posizione eleggibile. Ma è fondamentale la conferma dei due seggi a Fratelli d'Italia.

Due senatori per il partito della Meloni in Umbria sono certi: il vincente al colleggio Franco Zaffini e i l'ex ministro Guidi. Al centrodestra alleati neanche le briciole. L'ultimo seggio in ballo lo ha preso l'eterno veltroniano, Verini.

P. S.: Eleonora Pace, ternana doc e consigliere regionale di Fdi, candidata anche in buone posizioni in due seggi in Campania, in teoria è fuori dalla lista degli eletti, ma in molti sono pronti ascommettere che su quella definitiva sarà invece ribaltato il verdetto per via di alcuni errori tecnici. Vedremo.