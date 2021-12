La Giunta regionale ha individuato, pertanto, gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento, fino alla concorrenza dell’importo disponibile di 7milioni di euro, per un totale di 62 alloggi, nei comuni di Arrone, Cascia, Ferentillo, Foligno, Monteleone di Spoleto, Scheggino e Montefranco oltre agli interventi8 previsti nel comune di Norcia e ha trasmesso l’atto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile

Oltre 7 milioni di euro per interventi nel settore dell’edilizia residenziale sociale da realizzare nei territori danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle politiche abitative, Enrico Melasecche. “I fondi che saranno utilizzati- ha affermato l’assessore - provengono da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economie e delle Finanze, che ha approvato la ripartizione tra le Regioni delle risorse disponibili a livello nazionale, pari a complessivi 100.000.000 di euro, assegnando alla Regione Umbria l’importo di 10.571.187,88 euro di cui 3.571.187,88 destinati a due interventi già individuati nel Comune di Norcia e 7.000.000 per la realizzazione di interventi da individuare successivamente all’approvazione del Decreto.

Case popolari in Umbria, dalla Regione 7 milioni di euro per messa in sicurezza anti-simica: 62 alloggi (14 a Foligno)