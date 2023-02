L'Umbria in soccorso della popolazione terremotata della Turchia: inviato un intero reparto autonomo dell'Ospedale da campo

L'Umbria manderà mezzi e uomini in Turchia, nelle zone distrutte dal drammatico evento sismico avvenuto il 6 febbraio, accogliendo così le richieste di aiuto del Paese governato dal Presidente Erdogan. I materiali conferiti dalla Regione: un reparto completo dell'ospedale da Campo a basso intensità in grado di portare cure a 40 pazienti che nella maggior parte dei casi hanno subito traumi da schiacciamento. Il carico partirà dal porto di Trieste dove arriveranno alle prime ore di domani grazie all’impiego di 5 autoarticolati partiti oggi da Foligno. L'Ospedale da campo regionale fu fortemente voluto dalla Giunta di centrodestra all'inizio della pandemia da Covid. Il Progetto è stato finanziato dalla Banca d'Italia perchè considerato fondamentale per territori costretti a convivere con terremoti ciclici.

“La nostra Protezione Civile e la Regione tutta – hanno dichiarato la Presidente Donatella Tesei e l’assessore Enrico Melasecche – si sono messe subito a disposizione, aprendo un dialogo con la Protezione Civile nazionale e il Ministero competente, al fine di poter essere d’aiuto alle popolazioni fortemente colpite dal sisma, un evento che purtroppo anche la nostra regione conosce bene”.