Vaccini, oltre 81 mila gli umbri vaccinati: arrivano scorte importanti per 70enni e persone fragili

Al 22 marzo in Umbria sono 81.101 gli umbri vaccinati, soprattutto over 60, addetti alla sanità e del mondo scuola, mentre le prenotazione sempre allo stesso giorno, secondo i dati della Regione dell'Umbria, sono oltre 87mila prenotazioni. Restano criticità, dopo il blocco e la diffidenza (ingiustificata) su Astrazeneca, con disdette che obbligano a sostituzioni immediate per non sprecare il vaccino. Altre importanti scorte sono arrivate e stanno arrivando e soprattutto saranno fondamentali sia per i cittadini dai 70 a 79 anni di età. L'assessore Coletto ha chiarito che nella giornata di ieri sono state consegnate 5800 dosi di vaccino Moderna, mentre sono in consegna 2000 dosi di AstraZeneca e 11.700 di vaccino Pfizer.

Entro la fine del mese, la previsione di consegna è per il 29 marzo, arriveranno altre 18.200 dosi di AstraZeneca, 8.400 di Moderna, 18.720 di Pfizer. Intanto è stato sottoscritto l’accordo tra la Regione Umbria e i medici di medicina generale per la vaccinazione, in questa seconda fase, del target di popolazione tra i 70 e 79 anni. L’intesa sarà recepita dalla Giunta regionale. “In questa fase della campagna vaccinale saranno coinvolti anche i medici di continuità assistenziale che aderiranno volontariamente – rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - precisando che la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni, circa 80 mila, prenderà il via a giorni, al massimo entro la prima settimana di aprile. Ai medici, che ancora una volta voglio ringraziare per la grande disponibilità e professionalità, – ha aggiunto - saranno consegnate le dosi di vaccino AstraZeneca non appena disponibili. I settantenni e gli over 70 saranno chiamati direttamente e non dovranno effettuare nessuna prenotazione”.