DIRETTA SPOGLIO COMUNALI in Umbria: i risultati in tempo reale per il ballottaggio a Spoleto e Città di Castello

Alle 15 del 18 ottobre si chiuderanno i seggi per il ballottaggio (elezioni amministrative) a Spoleto e Città di Castello, le uniche due realtà umbre dove i cittadini sono chiamati a scegliere il proprio sindaco per i prossimi 5 anni. Nella giornata di domenica sono andati a votare il 38,33% degli aventi diritto; un netto calo rispetto al 2016 quando erano andati a votare alle 23 il 51,59% (-13,26%). Ma nelle ultime ore si parla, dai seggi, di un aumento dell'afluenza. A Spoleto calo più contenuto degli elettori: alle 23 di ieri avevano votato il 35,11% contro il 41,94 del 2018 (-6,83%). Nelle due città umbre non ci sono stati apparentamenti ma soltanto dichiarazioni di intenti di unita sui programmi.