Umbria di tutti, accordo Tesei e "amici in carrozzina" sui fondi anti-barriere: progetti realizzati insieme e uniformi nelle città

"Una sinergia con l'Università degli studi di Perugia, le istituzioni e associazioni che porti alla realizzazione di progetti condivisi e diffusi su tutto il territorio, superando così le barriere materiali con al centro la persona e una maggiore capacità per le relazioni": è questo l'obiettivo principale, condiviso tra la Presidente Tesei e gli "Amici in carrozzina", rappresentati dal fondatore Carlo Reali e da Luca Panichi, al termine di una importante riunione sulla qualità della vita dei disabili in Umbria. Attraverso le risorse stanziate a fine luglio, si dovranno ora definire linee guida efficaci che possano stimolare le azioni sui territori e la Tesei ha ribadito che sarà fondamentale il contributo degi "Amici in carrozzina" e altre associazioni che si battono per i diritti dei disabili. L'incontro con la Presidente Tesei si è svolto all'indomani della pubblicazione sul BUR regionale del Bando di assegnazione dei fondi regionali che pone l'Umbria al pari di altre Regioni italiane nel recepimento delle direttive nazionali sull'abbattimento delle barriere architettoniche.