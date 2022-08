Piano regionale dei rifiuti, Thomas De Luca (M5S Umbria) all'attacco: "Gravi carenze nell'avviso pubblico: bloccare tutto"

"La Regione Umbria annulli in autotutela l'avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti per violazione del diritto alla partecipazione del pubblico nella fase consultiva". Così il portavoce del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, Thomas De Luca, su presunte inadempienze formali relative all'accoglimento delle osservazioni al PRGR pre-adottato dalla giunta regionale che i soggetti interessati, ai sensi di legge possono presentare entro la scadenza perentoria del 5 agosto.

"Siamo di fronte a gravi carenze e alla mancanza di informazioni utili ad esercitare il diritto di partecipazione a tutela degli interessi legittimi di cittadini e associazioni. In primo luogo la Pec indicata nel sito internet della Regione dove far arrivare le osservazioni sarebbe stata comunicata in modo errato e modificata solo a pochi giorni dalla scadenza dei termini mentre le mappe relative alle aree idonee e non idonee dove costruire il nuovo inceneritore voluto dalla giunta, contenute nella proposta di PRGR, dovranno essere aggiornate perchè le precedenti erano a bassa risoluzione e con un'approssimazione tale da non contenere elementi utili a distinguere in maniera inequivoca le zone interessate - spiega De Luca - se così fosse sarebbe una chiara violazione del diritto alla partecipazione nonchè del diritto alla difesa nel procedimento amministrativo che è l'unico strumento che da procedura di VAS hanno i cittadini singoli o associati per far valere le loro argomentazioni".

Il Movimento 5 Stelle rivolgendosi alla Regione ha ribadito che andrà fino in fondo: "Abbiamo già depositato un'interrogazione alla giunta regionale per fare piena luce ed accertare eventuali responsabilità, e siamo pronti a chiedere la completa riapertura del procedimento. Impossibile, infatti, in così pochi giorni per comitati civici e cittadini riorganizzare in fretta il lavoro fatto in merito alle osservazioni sul piano di gestione dei rifiuti. Senza contare che molte osservazioni saranno sicuramente andate perdute, visto che la Pec dove dovevano arrivare era sbagliata. Inoltre, se si dovranno aggiungere delle mappe in alta risoluzione, viene da chiedersi che tipo di osservazioni possono essere state rivolte basandosi solo su documenti non ben visibili. Si tratterebbe di gravi vizi di forma - conclude De Luca - che renderebbero annullabile l'intero procedimento".