Danni ai centri storici e alle colture, il piccione finisce nel mirino: cresce ipotesi di abbattimenti selettivi

Cresce ipotesi di prelievo in deroga - ovvero abbattimento - dei piccioni che stanno proliferando sia nei centri storici che nelle campagne umbre. Dopo le denunce delle associazioni di categoria del mondo agricolo del Trasimeno e della Media Valle del Tevere e dei consiglieri comunali della Lega di Marsciano, ora si muove anche il presidente della seconda commissione di Palazzo Cesaroni, Valerio Mancini, che è pronto ad istituire una seduta in commissione per ascoltare le ragioni dei pro-abbattimento dei piccioni al fine di prevedere "quanto prima il prelievo in deroga".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questi animali – ha spiegato il consigliere leghista -, provocano ingenti danni alle culture, vanificando così i sacrifici degli agricoltori. E non solo, potrebbero rappresentare anche un problema per la salute, essendo notoriamente portatori di malattie, oltre a provocare danni anche agli edifici storici e ai monumenti delle nostre città. Molti sindaci per tutelare i cittadini e i centri storici, sono costretti a procedere con catture dei piccioni al fine di ridurne la presenza e garantire il decoro e la salute pubblica, con spese che gravano sul bilancio delle Amministrazioni comunali. A tale problematica si può facilmente porre rimedio, permettendone, come avviene anche nelle vicine Marche".