Il consigliere Bori presenta la proposta di legge "Umbria Creativa" per la valorizzazione culturale della regione

Il consigliere regionale Tommaso Bori, del Partito Democratico, ha introdotto la proposta legislativa "Umbria Creativa" che mira a riformare e rivitalizzare il settore culturale del cuore verde d'Italia.

L'iniziativa, presentata oggi, è il risultato di un processo collaborativo che ha coinvolto operatori culturali e amministratori locali per raccogliere input e idee. "L'obiettivo è sfatare il mito che con la cultura non si mangia. - sottolinea Bori - Sappiamo invece che con la cultura si produce crescita sociale e anche economica".

Il testo di legge proposto si concentra su diversi aspetti chiave. Alla sfida maggiore di cambiare la percezione che la cultura non sia un settore produttivo, si aggiunge l'introduzione di finanziamenti triennali per una pianificazione più stabile e a lungo termine, e la divisione dei finanziamenti in tre categorie basate sulla dimensione delle attività culturali. Inoltre è previsto un aumento dei fondi disponibili: "Questo mandato legislativo ha ridotto i fondi, noi invece vogliamo lavorare per aumentarli" ha aggiunto Bori.

Un altro elemento importante è la creazione di un albo per gli operatori culturali che fornirebbe una certificazione ufficiale e affronterebbe le problematiche relative alla previdenza e alla pensione per questi lavoratori. La proposta di legge è stata descritta come complessa e dettagliata e l'intento è quello di affrontare una vasta gamma di temi e di prendere spunto dalle migliori pratiche osservate in altre regioni.

La conferenza di presentazione della legge è stata anche un momento di confronto per discutere con alcuni operatori culturali che hanno messo in risalto la mancanza dei fondi per sostenere le sale cinematografiche della città.

Il settore cinematografico in Italia sta affrontando sfide significative, in particolare per quanto riguarda l'esercizio delle sale. La legge 17, strutturata per lo spettacolo dal vivo, non sembra adeguatamente riflettere le esigenze specifiche dei cinema, che si trovano a gestire costi non rendicontabili. Questa situazione evidenzia una discrepanza tra la percezione politica della cultura, spesso vista come limitata allo spettacolo dal vivo, e la realtà operativa dei cinema, che contribuiscono alla vita culturale delle comunità tutto l’anno attraverso attività di promozione, aggregazione e formazione.

Inoltre il sostegno finanziario, come sottolineato dagli operatori, in città sembra essere strettamente legato al turismo, trascurando il ruolo dei cinema come servizio permanente alla collettività. La chiusura dei cinema non solo priverebbe i cittadini di un servizio culturale, ma avrebbe anche ripercussioni sul tessuto sociale e culturale delle città come Perugia. È quindi fondamentale riconoscere e sostenere, in maniera adeguata, l'esercizio cinematografico come parte integrante dell'offerta culturale e formativa di una comunità.

Dal canto suo il consigliere Bori ha prestato attenzione agli interventi, evidenziando che la sua iniziativa è ancora solo una proposta legislativa e che sarà oggetto di partecipazione e discussione, con gli addetti del settore, nel corso dell'iter in commissione. Ha inoltre invitato gli operatori a trasformare quanto espresso in suggerimenti concreti per la modifica della legge, in modo da elaborare proposte che possano essere accolte o respinte dalla commissione in maniera costruttiva.

La proposta di legge ha il potenziale di apportare cambiamenti significativi, ma è fondamentale che le esigenze specifiche di tutti i settori culturali siano considerate e indirizzate in modo equo e inclusivo.