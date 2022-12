Trasporti | Sciolto anche il nodo del Freccia Rossa Perugia-Milano nel 2023. Gara trasporto: "Nessun taglio al personale"

Il FrecciaRossa Perugia-Milano verrà confermato per il prossimo anno, con opzione per il seguente": la notizie è stata data dall’amministratore unico dell'Agenzia unica per il trasporto, Marco Rettighieri, che ha ricevuto l'incarico di occuparsi del rinnovo direttamente dalla Giunta regionale. La contrattualizzazione con Trenitalia è prevista nel corso di gennaio 2023. Rettighieri, uno dei protagonisti del risanamento record di Umbria Mobilità, ora Agenzia, ha fatto il punto anche sulla gara per il trasporto pubblico e il potenziamento dei parco mezzi per tutta la regione.

"Quanto al rinnovo dei mezzi circolanti - ha continuato l'amministratore unico - per il quale sono disponibili finanziamenti complessivi per 160 milioni di euro destinati all’acquisto di infrastrutture di ricarica/rifornimento e di circa 260 autobus a basso impatto ambientale, la scelta sarà indirizzata ad autobus di dimensioni adeguate alle strade umbre, dotati delle nuove tecnologie, anche per il trasporto a chiamata".

“Stiamo gestendo in maniera più oculata tutto il sistema di trasporto pubblico locale - ha concluso – e stiamo operando per l’indizione della gara nella quale garantiremo il trasferimento di tutto il personale dipendente con il mantenimento del contratto di primo e secondo livello. È la garanzia che mi sento di dare: nessuno perderà il posto di lavoro. Si sta procedendo con la massima trasparenza, avvalendoci delle competenze interne e di qualificate consulenze, in ottemperanza alle delibere dell’Art, l’Autorità di Regolazione Trasporti. La suddivisione in quattro lotti è quella che comporta il risparmio più significativo, una decina di milioni di euro l’anno, che potranno essere reimpiegati per la migliore efficienza dei servizi”.