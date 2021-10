Elezioni amministrative in Umbria, l'affluenza di tutti i comuni alle urne: meno elettori della tornata precedente

L'affluenza alle urne in Umbria per le amministrative è inferiore, al momento, rispetto a 5 anni fa nei comuni dove si rinnoveranno sindaci e consigli comunali. In totale 12 municipi, sei in provincia di Perugia e sei nel ternano. Va detto che si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15, mentre l'ultima tornata era concentrata tutta in 24 ore. Partiamo da comuni più grandi con il dato dell 12 - alle 19 il secondo rilevamento -: ad Assisi si è recato alle urne il 13,14 per cento degli aventi diritto (-5,35%), Spoleto 10,75% (-5,97%), Città di Castello 12.82 (-4,96). Nel resto dei comuni della provincia di Perugia: 15.91 a Nocera Umbra (-5.44%), Bettona 15,03 (-5,35%), Bevagna 11.55 (-6,11). In provincia di Terni l'affluenza complessiva di attesta intorno 15.31% contro il 19.40% della passata tornata elettorale.