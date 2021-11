Consiglio comunale di Spoleto: tutti i presidenti e i membri di commissione per i prossimi 5 anni

Giornata di nomine a Spoleto dove il Consiglio Comunale, uscito rinnovato dalle elezioni dello scorso ottobre, con il voto favorevole del sindaco e dei 24 consiglieri ha definito la composizione delle Commissioni consiliari per il mandato 2021-2026.

La prima votazione ha riguardato le quattro Commissioni consiliari permanenti:

Economia e finanze

La I Commissione si occuperà di programmazione e pianificazione economica finanziaria per lo sviluppo sostenibile, con competenze su bilancio, programmazione economica finanziaria, programmazione comunitaria, nazionale e regionale, PNRR, fondi comunitari, fondi nazionali, fondi regionali e fondi area cratere, società ed organismi partecipati, rapporti istituzionali, relazioni internazionali, comunicazione.

Gli otto componenti della I Commissione sono i consiglieri comunali Marco Trippetti, Gian Marco Sorcini, Samuele Bonanni, Enzo Alleori, Francesca Maso, Gianmarco Profili, Alessandro Cretoni e Giancarlo Cintioli.

Transizione digitale e turismo

La II Commissione si occuperà invece di transizione digitale, marketing, turismo impresa per la valorizzazione dell’economica locale e avrà competenze su innovazione tecnologica e digitale delle infrastrutture, sviluppo economico locale sostenibile, programmazione attività commerciale, valorizzazione delle culture e della cultura, valorizzazione delle qualità e della bellezza della città e de territorio, palinsesto annuale degli eventi.

Gli otto componenti della II Commissione sono i consiglieri comunali Camilla Laureti, Nadia Fibraroli, Samuele Bonanni, Maura Coltorti, Egisto Fede, Alessandra Dottarelli, Paolo Imbriani e Paolo Piccioni.

Transizione ecologica ed energia

La III Commissione si occuperà di transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità, paesaggio, rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili. Sarà competente in materia di rigenerazione urbana e pianificazione urbanistica, strutture ed infrastrutture pubbliche, mobilità e viabilità sostenibile territoriale e della città, transizione ecologica ed energetica, paesaggi urbani e rurali, biodiversità, sviluppo rurale ed ecosistemi urbani e rurali, economia circolare e ciclo dei rifiuti e dell’acqua.

Gli otto componenti della III Commissione sono i consiglieri comunali Federico Cesaretti, Gian Marco Sorcini, Enrico Morganti, Enzo Alleori, Daniele Filippi, Gianmarco Profili, Maria Elena Bececco e Giancarlo Cintioli.

Sanità, sicurezza, scuola e sport

La IV Commissione si occuperà di benessere ed innovazione sociale, vigilanza e sicurezza della città e del territorio con competenze su sanità e prevenzione sanitaria, scuole e formazione civica, sport e tempo libero, politiche di genere, politiche giovanili e di inserimento sociale, cura della persona.

Gli otto componenti della IV Commissione sono i consiglieri comunali Guerrino Lucentini, Mrika Lleshaj, Enrico Morganti, Donatella Loretoni, Daniele Filippi, Sergio Grifoni, Diego Catanossi e Maria Elena Bececco.

Commissione Normativa

Nominata anche la Commissione Normativa che sarà composta dai consiglieri comunali, in totale otto, Mrika Lleshaj, Federico Cesaretti, Samuele Bonanni, Maura Coltorti (in rappresentanza dell’ufficio di presidenza), Francesca Maso (delegata del sindaco), Alessandro Cretoni, Sergio Grifoni e Paolo Imbriani.

Commissione di Controllo e Garanzia

La Commissione di Controllo e Garanzia sarà invece composta da 16 consiglieri comunali (la Commissione è composta da almeno un rappresentante per gruppo consiliare. Ai gruppi appartenenti alla maggioranza di governo spettano complessivamente tanti commissari quanto quelli di minoranza più due al fine di non alterare il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza).

I consiglieri che compongono la Commissione di Controllo e Garanzia sono Enrico Morganti, Camilla Laureti, Guerrino Lucentini, Donatella Loretoni, Maura Coltorti, Egisto Fede, Francesca Maso, Nadia Fibraroli, Paolo Piccioni, Maria Elena Bececco, Diego Catanossi, Paolo Imbriani, Alessandro Cretoni, Sergio Grifoni e Alessandra Dottarelli.

Eletto presidente della Commissione di Controllo e Garanzia il consigliere comunale Diego Catanossi, mentre il vice presidente sarà Enrico Morganti (come previsto dall’articolo 18-bis, comma 3 del Regolamento del consiglio comunale, la minoranza designa il presidente, la maggioranza il vicepresidente).

Commissione elenchi giudice popolare

Per quanto riguarda la Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare, il Consiglio comunale ha nominato i consiglieri comunali Donatella Loretoni (delegata dal sindaco), Guerrino Lucentini (indicato dalla maggioranza) e Paolo Imbriani (indicato dalla minoranza).

Rappresentanza in Enti, aziende e istituzioni

Approvati con 20 favorevoli e 5 astenuti anche gli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Spoleto presso Enti, aziende e istituzioni mandato 2021-2026.