Elezioni amministrative, ballottaggi a Città di Castello e Spoleto affluenza alle 19: i dati, continua il calo dei votanti

Continua a scendere l'affluenza ai ballottaggio di Città di Castello e Spoleto nel secondo rilievo delle 19. A Spoleto hanno votato 8.443 cittadini su un totale di 30.430 aventi diritto, ossia il 27.75%. In occasione del primo turno del 3 e 4 ottobre l’affluenza alle ore 19 è stata del 31.30% (dunque - 3,55% ), mentre per il ballottaggio delle amministrative 2018, che si tenne il 24 giugno in un’unica giornata, l’affluenza alle ore 19.00 fu pari al 37.20% (-9,25%). A Città di Castello l'affluenza ai seggi alle 19 è stata di 30.55 contro il 39,23 del primo turno ( -8.68%). I seggi saranno aperti fino alle 23 e da domani dalle 7 alle 15.