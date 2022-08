Verso le elezioni | Il Centrosinistra apre la campagna elettorale: "Fronte comune contro una destra razzista, reazionaria e settaria"

Tutti al lavoro, casa per casa, per battere quello che definiscono - come è tradizione in campagna elettorale - reazionario, razzista e settario. La coalizione di centrosinistra, a guida Pd, in Umbria ha iniziato la campagna elettorale e gli alleati hanno fatto il punto in una riunione per mettere nero su bianco, impegni, comizi e appuntamenti per spiegare il programma del leader nazionale Letta. Tante le sigle presenti suppur soltanto 4 i simboli che si troveranno sulle liste al Senato e Camera: all'incontro gli esponenti fi Pd, Art1, Psi, Sinistra Italiana, Europa Verde, +Europa, Impegno civico e Centro democratico, Volt Europa e Demos.

Sul tavolo i grandi temi per l’Italia che verrà, oltre all’organizzazione comune di eventi, dibattiti, occasioni di incontro e partecipazione sui contenuti e sul progetto. “Il lavoro e la giusta retribuzione, la scuola, la salute e il sociale come fulcro di un impegno concreto per rispondere ai bisogni di ciascuno, i diritti, la lotta alle povertà, la battaglia contro le discriminazioni, una crescita finalmente forte e giusta sono le nostre priorità. Vogliamo ridurre le disuguaglianze, economiche, sociali, territoriali, che ancora colpiscono duramente il nostro Paese; vogliamo rafforzare il contrasto all’emergenza climatica; vogliamo comunità coese e solidali; vogliamo raccogliere le grandi sfide economiche e politiche che il panorama internazionale ci pone. Saremo insieme in queste battaglie, nelle settimane che ci separano dal voto ma anche all’indomani, perché è insieme che si cambia”.