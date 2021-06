Contratto sviluppo, Carfagna a Castelluccio di Norcia: "Concentrare gli investimenti dove c'è bisogno"

Una visita importante per Norcia, che oggi ha accolto Mara Carfagna, ministro per la Coesione Territoriale e il Sud con cui si è parlato dei progetti presentati dal Comune al tavolo istituzionale Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo-Aree Sisma).

"Progetti importanti e significativi per lo sviluppo della nostra città e comunità che si affiancano alla ricostruzione post terremoto - ha detto il Nicola Alemanno - È un onore averla qui, oggi, dove ha potuto anche vedere un primo accenno della fioritura 2021. I prossimi giorni saranno cruciali per questo evento che richiama migliaia di persone da ogni parte d'Italia, un numero tuttavia insostenibile di auto per la bellezza e delicatezza di questo luogo. Per preservarne l'unicità - prosegue il primo cittadino nursino - tra i progetti presentati con il Cis c'è quello specifico per il PamsPiano di Azione e Mobilità Sostenibile approvato in Consiglio Comunale a giugno 2016, che contribuirà a migliorare l'ospitalità e la fruizione del Pian Grande".

Queste invece le parole del ministro: "La mia presenza qui oggi è per dare impulso al Cis, uno strumento prezioso per concentrare gli investimenti in determinati territori come quelli colpiti dal sisma e garantirne la realizzazione in tempi brevi. Con questo strumento - ha spiegato ancora la Carfagna - si vogliono realizzare progetti che qualifichino queste aree e contrastino lo spopolamento. Ringrazio il sindaco Alemanno per avermi dato oggi questa opportunità di rendermi conto personalmente della bellezza di questo luogo e rendermi conto di quanto i progetti presentati possano incidere sul territorio”.

I progetti presentati dal Comune di Norcia sono stati poi giudicati “validi e interessanti" dal ministro, in particolare su quello che riguarda la mobilità a Castelluccio “ritenendolo opportuno oltreché possedere i requisiti di ammissibilità. Potrà migliorare l’accesso a questo luogo e lavoreremo in stretta sinergia - ha concluso la Carfagna - per fare in modo che i percorsi intrapresi possano arrivare a desitnazione con la massima efficacia ed efficienza”.