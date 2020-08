Coronavirus, Coletto: "I nuovi positivi hanno meno di 50 anni. Controlli a tappeto per chi ritorna in Umbria"

In Umbria, la maggior parte dei nuovi positivi ha meno di 50 anni, con un innalzamento dei casi positivi nella fascia d’età compresa tra i 17 e 25 anni. Lo ha rilevato la task-force sanitaria dell'Umbria guidata dall'assessore Luca Coletto: la conferma del virus tra i giovani e giovanissimi dopo una estate con troppi assembramenti e viaggi in Paesi dove il virus si sta diffondendo senza sosta. Per arginare un pericoloso ritorno di contagi la Regione dell'Umbria ha disposto un piano imponente per monitorare e isolare immediatamente gli asintomatici di ritorno in Umbria.

“Ma se vogliamo preservare la nostra comunità – ha detto Coletto - bisognerà investire su interventi mirati e un programma dettagliato di screening. Un programma questo che avrà una ricaduta positiva anche per i costi, visto che l’effettuazione di un test/tampone ha un’incidenza economica minore rispetto a quella di ospitare per 14 giorni in appositi alloggi i soggetti che non possono stare in isolamento nella propria abitazione o in quella di coloro che li ospitano”.

La Regione è pronta in caso di emergenza ad individuare nuovi alloggi da utilizzare per l’isolamento dei nuovi arrivati fino all’esito del tampone o per altri periodi stabiliti dai servizi sanitari. Lassessore ha ricordato ancora una volta a tutte le famiglie che ospitano soggetti provenienti dalle nazioni fortemente interessate dal Covid “di informare i servizi di prevenzione dell’Usl Umbria, onde evitare la convivenza con persone potenzialmente infette, in particolare con i familiari più fragili come i nostri anziani”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Credo sia importante sottolineare che queste misure non dovranno essere interpretate come una sorta di caccia alle streghe e non devono ingenerare nessun tipo di pressione sui soggetti che arrivano in Umbria - una regione che è, e rimane, aperta e ospitale e che in questi giorni ha visto un numero elevato di presenze-, ma l’auspicio è che incida sul senso di responsabilità che, in questa fase, in molti casi, è venuto a mancare soprattutto tra i giovani".