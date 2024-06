Elezioni Europee - Circoscrizione Centro, manca ancora un migliaio di sezioni: valanga di preferenze per Squarta e Laureti ad un passo dalla elezione diretta

Quando mancano oltre 2 mia sezioni su quasi 12 mila dell'Italia Centrale, sul fronte delle preferenze dei candidati arrivano notizie incoraggianti per l'esponente umbro Marco Squarta che si trova al terzo posto (in pratica al secondo dato che il premier Meloni si dimetterà dal seggio di Europarlamentare e fino a questo momento è la più votata ) con un bottino di voti, comunque vada, da record per un candidato umbro che nella storia delle Europee che non è mai stato eletto al primo turno ma è sempre subentrato in corsa, a distanza anche di anni, Squarta al momento conta 49.337, irraggiungibile l'uscente Procaccini con oltre 80mila. Squarta che ha pescato benissimo in Umbria e nelle Marche e anche nel Lazio ora deve difendere il fortino dagli ultimi assalti soprattutto romani. Ma se a Fratelli d'Italia saranno assegnati dai 4 ai 5 seggi, le possibilità di rappresentare l'Umbria a Bruxelles è altissima. Ottimo risultato ma niente da fare per l'uscente consigliera europea Peppucci sostenuta anche dal leader di Forza Italia Tajani; si trova attualmente al 4 posto davanti però a storici rappresentanti come Renato Polverini e Alessandra Mussolini, Potrebbe risultare alla fine la prima dei non eletti dato che Tajani rinuncerà al seggio, Una posizione che dopo regionali e nazionali potrebbe valere un ritorno in Parlamento. Sul fronte Pd; come era prevedibile fin dall'inizio di una candidatura che era stata poco gradita dal centro e dalla sinistra dell'ex direttore l'Avvenire - giornale dei vescovi italiani - Marco Tarquinio è fuori dai primi 5 posti che possono valere le elezioni. I primi della classe hanno il doppio e triplo delle preferenze del giornalista di Assisi, Si profila uno storico risultato - come per Squarta - anche l'europarlamentare uscente Camilla Laureti (spoletina Doc) che è al quinto posto con oltre 13 mila preferenze di vantaggio sulla sesta.

(in aggiornamento)