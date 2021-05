Coronavirus, case di riposo e Rsa: sì alle visite. Briziarelli: "Passa il nostro emendamento. Governo darà il via libera"

"Come Lega siamo orgogliosi che le nostre indicazioni sia state determinanti per la scelte del Governo"

"Grazie alle proposte della Lega in tutta Italia riprenderanno in piena sicurezza anche le visite nelle RSA, finalmente tanti cittadini potranno tornare a visitare personalmente i propri cari": l'annuncio porta la firma del Senatore umbro della Lega, Luca Briziarelli che ha spiegato che in "Umbria ha già intrapreso e per la quale va un grazie alla Presidente Donatella Tesei e all'Assessore Luca Colletto”.

"Sono felice di aver contribuito ad un risultato così importante per tanti nostri anziani con l'ordine del giorno e l'emendamento che ho presentato insieme a Tiziana Nisini, Luigi Augussori, Sonia Fregolent, Roberto Calderoli, Daisy Pirovano, Alessandra Riccardi e Ugo Grassi. L'Ordinanza annunciata dal Governo – spiega Briziarelli - che sbloccherà le riaperture va è la conseguenza di quanto da noi abbiamo proposto e approvato in Parlamento. Come Lega siamo orgogliosi che le nostre indicazioni sia state determinanti per la scelte del Governo, sul quale non avremmo potuto di certo incidere stando all'opposizione".