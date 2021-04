Vaccini e riaperture, Bori non crede alla Tesei: "Sul vaccino siamo terzultimi in Italia e le scuole restano chiuse"

Alle parole della Presidente Donatella Tesei su contagi, riaperture e vaccinazione - intervistata dalla trasmissione radiofonica un Giorno da Pecora - ribatte via facebook il capogruppo del Pd, Tommaso Bori, che provocatoriamente si è domandato ma la "Tesei in che paese vive?". "Umbria zona gialla e e tutti vaccinati ad agosto? La realtà purtroppo è che in Umbria la Giunta Tesei continua da lungo tempo a tenere chiuse le scuole superiori, con gli studenti umbri che sono gli ultimi per giorni di scuola in presenza. Per le vaccinazioni, invece, siamo terzultimi in Italia e a Pasqua l’Umbria è stata ultima per somministrazioni, con solo 14 vaccini effettuati. Oltre alle intenzioni, servono i fatti".

E sui vaccini il capogruppo del Pd torna a chiedere un cambio di passo immediato per evitare il flop totale: "La Giunta Tesei sembra non rendersi conto dell’importanza di questa sfida e continua a dimostrarsi inadeguata nella gestione della campagna vaccinale. Serve cambiare subito marcia, partendo dall’aumento del personale sanitario, dei punti vaccinali e degli orari di aperture. Una richiesta che stiamo ripetendo da settimane e che ancora oggi, di fronte all’evidenza dei fatti, continua a rimanere inascoltata".