Classifica dei presidenti di Regione più amati, Tesei in calo. Bori all'attacco: "Perde consensi, non è una novità"

Meno 13,1% rispetto al giorno delle elezioni. Meno 1,5% rispetto allo scorso anno. Quintultimo posto in classifica del sondaggio di popolarità di presidenti di Regione del Sole 24Ore e ultimo nella classifica per calo rispetto al verdetto delle urne. La governance poll 2022 di Noto Sondaggi è amara per Donatella Tesei. In calo anche i sindaci di Perugia e Terni. Leonardo Latini, secondo le rilevazioni pubblicate dal Sole 24Ore, registra un -8,4% rispetto al giorno delle elezioni (partiva da un 63,4 e arriva al 55) ed è al 30esimo posto in Italia. Andrea Romizi è al 56esimo posto con un -8,3% rispetto al giorno dell'elezione (59,8 contro il 51,5%).

E il segretario regionale del Partito Democratico dell'Umbria attacca: “Se qualcuno avesse ancora dubbi in merito al giudizio che i cittadini umbri danno all’operato della presidente di Regione Donatella Tesei, è bene che oggi se ne faccia definitivamente una ragione - scrive Tommaso Bori - . Ormai da molti mesi ogni sondaggio che viene pubblicato da più parti fa registrare la stessa, inarrestabile, perdita di consensi, segno evidente che più passa il tempo e più, dalle parti di palazzo Donini, le cose si mettono male".

Oggi Il Sole 24Ore, prosegue Bori, "certifica come l’immarcescibile Luca Zaia continui ad essere il più apprezzato tra i presidenti di regione, e, al tempo stesso, sottolinea come alla sua collega di partito Donatella Tesei tocchi incassare il peggior risultato italiano in termini di tenuta del consenso, - 13,5% in meno rispetto alla sua elezione".

E non è finita qui: "Ma se Atene piange, Sparta non ride - prosegue il segretario dem - . Anche i sindaci di Perugia e Terni, infatti, seguono sulla stessa scia negativa facendo registrare un - 8.3% il primo e - 8,4 il secondo. Aldilà dei numeri e dei sondaggi, basta girare le nostre città e i nostri borghi, parlare con i cittadini, per capire che il governo delle vecchie e nuove destre sta facendo scivolare verso il basso l’intera regione e non solo i consensi di certi amministratori”.