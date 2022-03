Turismo e cultura, la Regione vara bando per spettacoli dal vivo ed eventi: fino a 40mila euro. Agabiti: "Fondamentali per attirare turisti"

“Sostegno ai progetti nel settore dello spettacolo dal vivo”: è il nuovo fondo previsto dalla Regione dell'Umbria per rilanciare il settore spettacoli dopo la grave crisi provocata da due anni di pandemia che ha bloccato quasi tutto. Il bando, che verrà pubblicato da Sviluppumbria entro il 20 di aprile, prevede uno stanziamento iniziale di un milione di euro e ogni singola associazione/impresa potrà presentare un solo progetto e il contributo massimo concedibile non potrà superare l’80 per cento del valore del progetto con un massimo di 40mila euro. Gli spettacoli dal vivo, manifestazioni storiche e altri venti sono elementi fondamentali per l'attrazione turistica finalizzata al ritorno in Umbria per la primavera e l'estate.

“Sin dal mio insediamento – afferma Agabiti - ho voluto fortemente incrementare gli investimenti della Regione nel mondo dello spettacolo, delle rappresentazioni artistiche e culturali. Ritengo che promuovere la realizzazione di eventi nel nostro territorio abbia molteplici valenze, oltre a contribuire alla ripartenza di un settore pesantemente colpito dalla pandemia. L’animazione dei territori costituisce una leva di marketing vitale per la promozione turistica della nostra Regione, la presenza di eventi culturali, spettacoli, festival influisce, ormai in maniera determinante nella scelta, da parte delle persone, delle destinazioni per le loro vacanze e rappresenta una modalità alternativa di comunicare il territorio".