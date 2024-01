Umbria, le frasi sessiste riaprono il dossier sul sindaco di Terni Bandecchi: chiesto l'intervento del Ministro e Prefetto. C'è chi vuole il commissario

Passare dal Cuore Verde d'Italia al "Culo" più discusso e polemizzato delle ultime 48 ore a livello nazionale, per la nostra piccola Umbria è stato un passo brevissimo. E tutto questo ancora per merito del sindaco più mediatico, senza filtri e con un linguaggio istituzionale certamente sopra le righe, ovvero Stefano Bandecchi, già presidente della Ternana, grande capo indiscusso dell'Università telematica Unicusano, leader di Alternativa popolare, addirittura conduttore televisivo sulla rete di proprietà dell'Università e tanto altro ancora. Ogni maledetto consiglio a Terni succede qualcosa di anomalo al limite delle regole della democrazia. E chi lo ha notare finisce per essere definito uno stupido, un coglione, un morto di fame da un sindaco che non ammette mai di essere andato sopra le righe o di aver sbagliato - capita a tutti - ma addirittura rivendica e giustifica tutto.

L'ultima insostenibole chiacchierata in consiglio comunale - non può essere definitiva altrimenti - riguarda un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere dove sì polemizzato anche su certe affermazione del passato di Bandecchi - “chi non ha mai tradito la fidanzato non è normale” -. Immediata la replica con parole oggettivamente non adatte alla istituzione cittadina da parte del primo cittadino: "Tutti gli italiani maschi mi hanno capito - ha detto bandecchi in Aula - almeno quelli normali. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una - ha proseguito - . Un uomo normale guarda il bel c... di un’altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce, se la tr... anche. Se poi non ci riesce, invece torna a casa. Ora, offendetevi quanto c...o volete, ma questa è la mia idea”.

Tradotto: l'omo, quello considerato normale da Bandecchi, è predatore e alla vista di bel sedere non può resistere alla tentazione di provarci per meri scopi sessuali. A quel punto tanti consiglieri extra maggioranza hanno deciso di lasciare l'aula lasciando la maggioranza soltanto a garantire il numero legale. Neanche al Bagaglino si era arrivato a questa semplificazione dei rapporti tra uomo e donna. E puntuale come sempre arriva la richiesta di prendere provvedimenti contro il sindaco Bandecchi considerato non adatto a svolgere il ruolo pubblico a cui è stato assegnato dal popolo votante. Azzurro Donna Umbria ha chiesto ufficialmente l'intervento "immediato da parte del Prefetto di Terni e del Ministro degli Interni”.

Cosi scrivono nella nota: "Chiediamo al Prefetto e al Ministro di porre fine ad un’esperienza nefasta che vede un continuo, costante, odioso dileggio delle istituzioni nonché delle cittadine e dei cittadini che da quelle istituzioni dovrebbero essere rappresentate". In pratica si chiede il commissariamento del comune di Terni. Indignate anche le donne della Cgil di Terni ma che chiedono alla maggioranza di prendere le distanze dal sindaco: "Esternazioni triviali, considerazioni sessiste, che sminuiscono, offendono e danno purtroppo il senso delle conseguenti azioni politiche – continuano i coordinamenti - La violenza contro le donne nasce da radici culturali e sociali precise, si alimenta con stereotipi che sono radicati nel linguaggio e nella comunicazione. Impegnarsi per sconfiggere questi stereotipi rappresenta una priorità, che evidentemente non appartiene al sindaco di Terni. Ma da chi riveste ruoli istituzionali così importanti ci si aspetta sensibilità e un linguaggio corretto, tanto più nei luoghi della democrazia, come il consiglio comunale. Per questo chiediamo che almeno i componenti della giunta comunale si dissocino chiaramente dalle gravi affermazioni del sindaco”. Anche in Parlamento alcuni onorevoli di sinistra hanno chiesto al Ministro di intervenire contro Bandecchi anche al costo di vanificare la volontà popolare. Purtroppo la situazione può solo degenerare dato che nel 2024 si vota per le comunale e le Europee e il partito del sindaco di Terni, a suo, dire mira a prendere altre amministrazione per poi conquistare la Regione.