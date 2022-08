Verso le elezioni | Il Terzo Polo punta sull'orgoglio umbro. Leonelli: "Nessun paracadutato, tutti candidati del territorio"

"Il voto utile per i candidati del territorio, che rappresentano la propria comunità e sono espressione di queste. Tutte queste caratteristiche fanno parte dei nostri candidati e del sottoscritto che guiderà la lista alla Camera al proporzionale. Sono sicuro che gli umbri apprezzeranno che non ci sono paracadutati e che i candidati rappresentano le prime 5 città dell'Umbria": con queste parole Giacomo Leonelli, segretario regionale di Azione, ha aperto la presentazione dei candidati della lista di Italia Viva e Azione, il cosiddetto Terzo Polo. "Inoltre aggiungo, ma questo è sotto gli occhi di tutti, che solo con noi sarà possibile portare avanti l'Agenda Draghi": ha concluso Leonelli. La "squadra" del Terzo polo: Camera proporzionale Giacomo Leonelli, Marta de Angelis, Stefano Stefanucci, Luciana Bassini. Senato proporzionale Leonardo Grimani, Vittoria Garibaldi. Collegio Camera Umbria1: Franco Barbabella. Collegio Camera Umbria2: Carla Casciari. Collegio Senato: Donatella Porzi.

La presentazione è stata coordinata dall provinciale di Italia Viva Emanuela Mori che ha ribadito che "ci aspettano trenta giorni di campagna intensa, noi rappresentiamo una alternativa a quella che è rappresentata da partiti tradizionali". Un ruolo fondamentale, attraverso Italia Viva, lo sta svolgendo Andrea Fora, consigliere regionale e presidente di Civici X, che ha sposato il progetto del grande centro. "Ribadiamo che per noi non è accordo elettorale ma un progetto che porta verso la nascita di un'area per i moderati, riformisti, liberali e socialdemocratici. Il nostro stile è quello di discutere sui programmi e le soluzioni per il bene dell'Umbria e dell'Italia. il Terzo polo è l'unica novità che prova a parlare con responsabilità ai cittadini".