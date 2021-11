La politica umbra ritrova l'unità sulla legge per il territorio: Superbonus con meno burocrazia e recinzioni contro i danni da cinghiali

Un ulteriore miglioramento, delle norme, per rendere soprattutto meno complicato burocraticamente l'accesso alla grande opportunità del momento; il superbonus 110 che sta dando una nuova spinta ad un settore fondamentale per l'economia umbra, ovvero l'edilizia. Ma non solo: anche un aiuto concreto agli agricoltori. Il consiglio regionale all'unanimità ha approvato le modifiche e le integrazioni alla legge regionale Testo unico del territorio facendo superare alcune criticità dovute anche a differenti definizioni tra la norma statale e quella regionale anche al fine di consentire più agevolmente di accedere alle agevolazioni del Superbonus 110 per cento.

“L’impianto normativo attuato con il Testo unico - ha spiegato l'assessore Melasecche dopo l'approvazione - rimane invariato, sono stati apportati adeguamenti e correzioni conseguenti alle sopraggiunte esigenze, nonché per chiarire i contenuti di alcune disposizione della legge regionale che risultano di applicazione incerta. Il percorso è stato condiviso con il mondo professionale, in particolare con la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ed attinto alle esperienze più significative di altre Regioni, come l’Emilia Romagna che hanno già superato il vaglio di costituzionalità rispetto allo stato legittimo degli immobili e le tolleranze costruttive. L’atto è stato quindi trasmesso alla Seconda e le osservazioni presentate rendono maggiormente efficace il testo di legge rispetto alle esigenze dei cittadini e degli operatori".

Le modifiche più rilevanti riguardano: nuove definizioni relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi di ristrutturazione edilizia. Due le novità più rilevanti: la possibilità di considerare interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che comportano mutamenti delle destinazioni d’uso, qualora non ne conseguano mutamenti urbanisticamente rilevanti e sempre che il passaggio a diversa categoria funzionale non comporti aumento del carico urbanistico. La seconda (stavolta per arginare il fenomeno dei danni alle colture dei selvatici in forte espansione in questo periodo): viene anche introdotta la possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle colture agricole, delle attività zootecniche e degli edifici.

Altra modifica riguarda l’introduzione di un articolo specifico dedicato alle intolleranze costruttive. In particolare si ribadisce il precedente valore del 2 per cento rispetto alle misure indicate nel titolo edilizio entro il quale non ha luogo la violazione edilizia. Viene specificato che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche dimensionali di minima entità”.

Dall'opposizione arrivano commenti favorevoli. "Le modifiche vanno incontro alle tante richieste che abbiamo ricevuto per rendere operative le opportunità offerte dal Governo. Si tratta di una legge importante e molto attesa. Spero avrà ricadute positive in tutto il territorio regionale anche per l’impatto economico": ha detto Fora del Patto Civico. "Importante facilitare l’attuazione del Superbonus e spero che a livello nazionale vengano corrette le ostruzioni poste ad una misura che ha una portata rivoluzionaria per la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare”: ha ribadito anche De Luca del Movimento 5 Stelle. Di buona politica a favore degli umbri è stata la chiosa del capogruppo regionale della Lega Pastorelli: “Questo atto è la dimostrazione che mettendo da parte le differenze ideologiche si può arrivare a risultati importanti per la comunità regionale. La buona politica quindi esiste”.