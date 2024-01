Verso le amministrative a Gualdo Tadino, sul tavolo regionale riemerge con forza il nome di Simona Vitali

Sul tavolo dell'alleanza di centrodestra in vista delle amministrative 2024 si è mossa, con un vero scossone, la casella che riporta la dicitura candidato a sindaco per Gualdo Tadino, la più importante piazza dei comuni umbri tra i 14mila-10mila residenti, dopo la retrocessione sotto la soglia dei 15mila. In questo comune l'unità è fondamentale per evitare a causa del sistema elettorale - turno secco e senza possibilità di fare coalizioni - di regalare agli avversari in caso di scissione (e quindi più liste) metri importanti sul cammino che porta alla fascia tricolore.

Nella casella di Gualdo Tadino è tornato a tuonare, e stavolta in maniera significativa, il nome della dirigente del partito nonché portavoce del presidente del Consiglio regionale, Simona Vitali, tessera Fratelli d'Italia. A farne il nome e l'ipotesi sono stati ambienti esterni al partito della Meloni e provenienti dai civici e altre liste di centrodestra.

Un nome dunque pesante a livello regionale che sarà difficile da scalzare anche da chi sostiene da tempo la candidatura di Erminio Fofi (uno dei civici storici e amministratore già in una legislatura di centrodestra) che comunque rimane l'unica valida alternativa e in grado anche di giocarsela a livello di vittoria nell'urna elettorale. Ma ora tutto il vento spinge verso Simona Vitali - un passato da assessore e da un decennio tra i dirigenti di partito che mandano avanti importanti assessorati (urbanistica e sport) e da almeno tre anni ha assunto il ruolo di portavoce.

Se alla primissima chiamata, tempo fa, Simona Vitali aveva declinato l'invito chiedendo di restare al suo posto di regia, ora ha chiesto tempo, ma con ottimismo, per ulteriori considerazioni di carattere politico e familiare. Con un sì stavolta della Vitali si arriverebbe allo scoglio Forza Italia più propenso ad Erminio Fofi o in seconda battuta a Fausto Paciotti. L'unità è ancora in alto mare ma il rumore che sta provocando il nome della Vitali sul tavolo delle trattative regionali non può essere liquidato come semplice strategia tanto per smuovere le acque.