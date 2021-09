Alleanza tra sindaci e parlamentari umbri: "Mancano uffici postali, medici di base e credito per le imprese"

Parlamentari e sindaci umbri pronti a 'battagliare' fianco a fianco contro la riduzione di alcuni servizi essenziali ai cittadini e alle imprese. A sancire questa 'alleanza' il confronto su diversi temi, da Poste Italiane al sistema del credito per arribare ai medici di medicina generale.

"Un confronto per trovare soluzioni idonee, a beneficio dei cittadini e dei territori" spiega in una nota Anci Umbria dopo il summit organizzato nella Sala del Consiglio della Provincia di Perugia, a cui hanno partecipato senatori e onorevoli umbri di quasi tutti gli schieramenti politici che hanno accolto l’invito "per affrontare temi aperti, quali il mantenimento di presìdi fondamentali per i territori, dagli uffici postali a quelli del sistema del credito, con un accenno anche alla difficile situazione dei Medici di medicina generale".

Per il sistema del credito è stato annunciato l’incontro, a Perugia, del 22 settembre prossimo con Banca d’Italia, mentre "per la questione dei Medici di Medicina Generale - su cui anche il presidente di Federsanità Anci Umbria, oggi presente, sta proseguendo il lavoro avviato, facendo una mappatura dei comuni in cui questa figura è assente o lo sarà prossimamente - sarà convocato un nuovo Tavolo di confronto. Anche in questo caso, l’Ufficio di Presidenza ha evidenziato quanto la problematica sia grave e destabilizzante per i territori".

I senatori e i deputati presenti si sono impegnati a portare questi temi all’attenzione del Parlamento, mentre i sindaci si prefiggono di rafforzare il coinvolgimento di Anci nazionale in modo che possa interloquire direttamente con il Governo Draghi.