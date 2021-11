Agenzia lavoro, l'attacco di Bettarelli e la risposta di Fioroni: "I nostri manager? Curriculum di cui siamo fieri e spendiamo meno del passato"

"Non c'è nessun aggravio di spesa rispetto al passato e soprattutto siamo orgogliosi di aver scelto due manager con curriculum pesante e nazionale. Questa interrogazione del consigliere è paradossale...": non ci sta l'assessore Michele Fioroni alle critiche su costi e nomine dell'Arpal, agenzia fondamentale per la ripresa e per le politiche sull'occupazione regionale che la nuova Giunta ha istituito. L'esponente del Pd Bettarelli ha denunciato un aumento di stipendio, la collaborazione con il Ministro Sacconi e il fatto che la "direttrice sembrerebbe garantire la propria presenza presso la sede di Arpal Umbria solo per 2/3 giorni a settimana”.

"La dottoressa Nicastro ha collaborato con molti ministri, oltre ad aver svolto altri ruoli dirigenziali. Ci prendiamo il merito di aver fatto scelte sulla base dei curriculum. Quelli segnalati sono elementi di merito. L’interrogazione tradisce una visione secondo la quale i dirigenti pubblici sono a servizio di qualcuno e non della Pubblica amministrazione e dei suoi obiettivi. Rispetto ad Arpal, siamo riusciti finalmente ad avere la stabilizzazione del personale interno e c’è il nuovo regolamento dei concorsi. Entro l’anno ci saranno gli avvisi per i concorsi e verrà sbloccato il piano di potenziamento. Non c’è nessun aggravio di spesa. Questa interrogazione sembra quasi una velina. In precedenza c’erano 5 direttori (ora sono 4) e una spesa molto più alta. Noi ci stiamo dotando di una struttura più efficiente, con le migliori professionalità possibili e le migliori performance di spesa sui fondi comunitari. Vorremmo essere giudicati su questi fatti e non sulle collaborazioni pregresse dei direttori”.