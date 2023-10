Invasioni di cinghiali, arriva la svolta con l'accordo Regione-cinghialisti: le modifiche per aumentare gli abbattimenti

Dopo la discussione e l'accordo trovato con le squadre di cinghialisti dell’Umbria per le modifiche da apportare al prelievo venatorio della specie cinghiale, il vice-presidente Morroni ha ottenuto il via libera dalla Giunta regionale per un atto che inciderà si spera in maniera tangibile sul contenimento di una specie altamente invasiva negli ultimi anni che si è spinta fino ai quartieri cittadini e nelle aree verdi. "L’atto è stato approvato gettando le basi per un significativo incremento della capacità di abbattimento da parte delle squadre - ha spiegato Morroni - Le modifiche riguardano tre punti: la diminuzione da 20 a 15 del numero minimo di cacciatori per le battute; la possibilità di inserire, in ciascuna battuta, un numero massimo di cacciatori non appartenenti alla squadra pari al 50% dei partecipanti alla battuta stessa; la possibilità di effettuare battute congiunte tra le squadre senza alcun tipo di limitazione e di autorizzazione preventiva”. Ora si attenderà il parere della Terza commissione consiliare dell’Assemblea Legislativa per l’acquisizione del parere obbligatorio che dovrà essere espresso nel termine massimo di 20 giorni. Obiettivo: rendere operative le nuove regole entro 30 giorni.