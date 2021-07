Pioggia di milioni in tre anni per mettere in sicurezza viadotti e ponti umbri. Esultano da Forza Italia ai 5 Stelle: "Più sicurezza, più controlli"

Un fondo di 25 milioni di euro, in tre anni, per consolidare ponti e viadotti dell'Umbria dopo un nuovo monitoraggio da parte dell'Anas e istituzioni regionali e provinciali. La buona notizia per le strade e la ferrata della nostra regione arriva con l'uscita della Gazzetta Ufficiale dove è stato pubblicato, e quindi reso operativo, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la ripartizione e l’utilizzo dei fondi nazionali. La conferma dei finanziamenti arriva direttamente dalla senatrice Fiammetta Modena (Fi): "Per l’Umbria sono stati previsti il riparti dei fondi in tre anni: dal 2021 al 2023. Precisamente per il 2021 sono previsti: 7milini 800mila euro. Per il 2022 e 2023: complessivamente 17milioni. Queste somme poi saranno suddivisi fra le due province umbre".

Esultano anche i deputati umbri dei 5 Stelle Gallinella, Ciprini e Pavanelli che parlano di importante tassello per la sicurezza delle infrastrutture umbre: Le risorse sono parte di un finanziamento per la messa in sicurezza della rete di Province e Città Metropolitane cominciata già nel 2018 e che complessivamente ammonta a 6,9 miliardi di euro. Si tratta – proseguono – di investimenti fondamentali e destinati a numerose attività come la progettazione, la verifica della sicurezza, il dissesto idrogeologico o la vulnerabilità sismica. Con questo decreto – hanno concluso i parlamentari umbri - poniamo l’ultimo tassello a un processo di verifica e controllo di tutte le nostre infrastrutture e aumentiamo il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale regionale e nazionale”.