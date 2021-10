Amministrative in Umbria, urne aperte in 12 comuni: non serve green pass, ecco come si vota

Dalle 7 di questa mattina anche in Umbria urne aperte per le amministrative. Non si registrano particolari problemi, l'afflusso è ancora basso, ma si può votare oggi fino alle 23 e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15). Non è necessario il green pass per accedere ai seggi, dove sarà obbligatoria la mascherina ed è prevista la misurazione della temperatura. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 17 e il 18 ottobre: le città umbre dove si vota con il doppio turno sono Assisi, Città di Castello e Spoleto. Turno unico a Bettona, Bevagna, Nocera Umbra, Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli, Parrano.

COME SI VOTA CORRETTAMENTE SOPRA I 15 MILA ABITANTI

1) L'elettore può esprimere il voto tracciando un solo segno sul candidato sindaco, in questo modo la preferenza si intende solo al candidato alla guida di una o più liste.

2) L'elettore può tracciare una X sul simbolo di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, in questo caso il voto viene attribuito alla lista e al candidato collegato

3) L'elettore può tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate, il voto viene attribuito sia al sindaco sia alla lista

4) L'elettore può esprimere il cosiddetto voto disgiunto: ovvero tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco scelto.

PREFERENZE - CONSIGLIO COMUNALE

L’elettore può esprimere fino a due voti ma per componenti di genere diverso, ossia per un uomo e per una donna, pena l’annullamento della seconda preferenza.

COME SI VOTA CORRETTAMENTE SOPRA i 5 MILA ABITANTI

1) L'elettore può votare tracciando un segno sul simbolo: vale anche per il candidato sindaco

2) L'elettore può esprimere due voti di preferenza nello spazio della lista prescelta (uomo-donna o donna-uomo)

3) Non si può votare per il candidato sindaco di una lista e per un'altra lista o per un candidato al consiglio di un'altra lista (no al voto disgiunto)

4) L'elettore può votare per il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo.