IL CASO | Il 118 anche con mezzi e autisti delle associazioni. Lega: "Ingiuste le critiche su qualità volontariato". Ecco cosa cambia

"Grave lo scivolone del Pd sul sostegno delle associazioni di volontariato, come la Croce Rossa, all'emergenza sanitaria del 118 nell'Asl 1 (da Città di Castello passando per Gubbio e Assisi). Per il Pd una scelta poco professionale e non in grado di migliorare il servizio. Non è accettabile la critica nei confronti di un mondo dell’associazionismo così particolarmente vivo ed empatico con la comunità umbra e allo stesso tempo professionale": la denuncia porta la firma dei consiglieri della Lega Umbria, Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio Mancini contro le critiche sollevate dal capogruppo del Pd Meloni. L'esternalizzazione del servizio, previsto dalla Regione, non riguarda la parte medica del 118 e soprattutto si rende necessario perchè una parte degli 83 aitisti in servizio, a causa di patologie e altre problematiche, non riescono a rispettare i propri turni o certi orari. Una pratica che non risale ad oggi infatti su 57 postazioni di prima emergenza 33 sono già esternalizzate. Quindi per la Lega la solita polemica Pd-sindacato strumentale e sballata.

“Sicuramente – spiegano ancora i consiglieri leghisti - tra la categoria degli autisti soccorritori e quella dei volontari delle associazioni ci sono dei percorsi diversi. Ed è giusto che ognuno abbia un proprio riconoscimento nell’ambito dei servizi svolti. Ma non si può assolutamente mettere in discussione la professionalità delle associazioni di volontariato. Anche perché – sottolineano - ricordiamo che queste fanno continuamente corsi di formazione, preparando adeguatamente i propri volontari, che con abnegazione si mettono da tempo al servizio della comunità umbra. Elementi che hanno portato le associazioni a garantire dedizione al lavoro e professionalità, così come gli autisti soccorritori. Oltre ad avere bilanci solidi, a dimostrazione della serietà del coordinamento di queste associazioni e del tessuto sociale che le esprime”.

COSA VUOL DIRE ESTERNALIZZAZIONE DEL 118 ? - La delibera rispetta il testo unico della sanità ed è coerente con quanto già avviene sul territorio regionale. Ad oggi ci sono 57 postazioni, di cui 33 già esternalizzate (di cui 6 proprio nella Asl n.1). Le organizzazioni di volontariato forniranno mezzi e autisti ma non l’equipaggio medico. La professionalità del personale medico verrà preservata. Con la riconfigurazione del sistema di assistenza ospedaliera verrà valorizzato il personale che si è occupato del trasporto in emergenza. La delibera non verrà revocata, dato che non comporta una riduzione del servizio o delle professionalità. La Asl Umbria 1 pubblicherà un avviso aggiornato. Non si ridurranno i livelli essenziali e non verranno disperse professionalità. Per Gubbio ed Assisi, chiederemo di condividere con il personale le scelte, per evitare preoccupazioni ed allarmi preferendo la programmazione condivisa.

LA RISPOSTA DELLA MELONI - “Giusto per ristabilire la verità dei fatti, mi preme evidenziare di essere stata l’unica consigliera regionale, in qualità di vicepresidente dell’Assemblea legislativa, a scrivere al Governo nel periodo del covid per chiedere un riconoscimento economico alle associazioni e ai volontari. Respingo dunque al mittente – conclude - qualsiasi tipo di tentativo di attribuzione di patenti di legittimità, ribadendo che la salvaguardia delle professionalità, della salute e del benessere dei cittadini dovrebbe essere un obiettivo di tutte le istituzioni, invece si continuano a sprecare occasioni preziose”.