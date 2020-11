Nomine & Poltrone - Umbertide, Sonia Galmacci coordinatrice di Azione

Azione, il partito di Calenda, si radica anche a Umbertide. La coordinatrice del comitato tutto al femminile è la dottoressa Sonia Galmacci, personaggio conosciuto in città, da sempre impegnata nel sociale ed in politica.

“Ritengo oramai superata l’esperienza politica nel Pd in quanto soprattutto a livello locale è rimasto ancorato a stereotipi e personaggi più ascrivibili all’ex Pci che a un nuovo corso politico che invece vedo nel partito di Calenda”. Così dichiara la neo coordinatrice annunciando anche importanti iniziative già messe in cantiere per il territorio.