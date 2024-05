Pretendi un’altra Perugia: i giovani vogliono una città più vivibile, inclusiva e partecipata

Sono 32 le pagine che compongono il manifesto redatto dai giovani per le comunali del 2024. Un documento dettagliato, “Pretendi un’altra Perugia”, nel quale Sinistra universitaria - Udu, Altrascuola Rete degli Studenti Medi e Il Porco Rosso Circolo Arci, danno voce alle esigenze e alle aspirazioni delle nuove generazioni lanciando proposte concrete alla futura amministrazione.

Le organizzazioni coinvolte non si limitano a chiedere cambiamenti, esigono una Perugia più vivibile, inclusiva e partecipata. Al centro delle loro richieste ci sono mobilità, aggregazione, lavoro e sanità, settori cruciali per una città che voglia davvero rispondere alle necessità delle nuove generazioni.

Nicholas Radicchi, coordinatore di Sinistra Universitaria Udu Perugia, nel corso della presentazione del documento ha parlato dell’importanza dell’ambiente urbano e della mobilità: “Con tanta fatica, negli ultimi anni, abbiamo ottenuto il Pass Tpl, ma ciò non basta. Il comune deve garantire ampiezza di orari e di percorsi, prezzi accessibili e abbonamenti per studenti. Crediamo sia altrettanto fondamentale la creazione di un tavolo permanente per il contrasto alla crisi abitativa, data la quantità di studenti universitari che, spesso, si trovano a non poter sostenere il costo delle abitazioni a causa del caro affitti”.

Il presidente del Circolo Arci Il Porco Rosso, Aleph Bononi, ha evidenziato le sfide della vita aggregativa in città: “Gli ostacoli, a oggi, sono ancora tanti, completa assenza di una mobilità notturna, vincoli sulla vendita di alcolici nel centro storico, assenza di spazi e iniziative culturali, sociali e politiche nei quartieri esterni al centro storico e nelle periferie, luoghi ormai chiusi e mai riqualificati. Questo, e tanto altro, allontana la comunità dalla vita aggregativa, rendendo Perugia una città dormiente, disposta a svegliarsi solo in rare e precise occasioni”.

Bononi ha inoltre messo in luce la necessità di investire su giovani per mantenere viva la città, suggerendo un’indagine sulla precarietà lavorativa e la creazione di un osservatorio permanente per monitorare la situazione.

Lorenzo Ferranti, della Rete degli Studenti Medi di Perugia, si è concentrato sulla mancanza di investimenti nella sanità pubblica e sulla situazione critica dei consultori cittadini, sottolineando anche la carenza di investimenti nella salute mentale da parte dell’amministrazione comunale.

Il futuro di Perugia dipende dalla capacità di ascoltare e rispondere a queste voci, per costruire una città che accoglie e valorizza i suoi giovani.