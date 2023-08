Turismo in Umbria, Emanuela Mori (Italia Viva) dall'opposizione promuove l'assessore Agabiti: "Strategia perfetta, finita era del mordi e fuggi"

“Alcune sere fa mi è capitato, durante una cena tra amici, di sentire commenti positivi sulla promozione turistica nella nostra regione. In effetti negli ultimi anni il turismo in Umbria ha subìto un pregevole salto qualitativo. Ben lontano dai tempi dove qualche comunicatore e dirigenti regionali un po’ sbadati consentivano l’uscita di manifesti con la frase ‘Val d’Orcia ….. benvenuti in Umbria’. Oppure quando la splendida Assisi aveva un primato di durata delle presenze turistiche di solamente 3 ore. Oggi l’Umbria è positivamente percepita a livello nazionale e internazionale come uno scrigno di tesori d’arte e di location mozzafiato. Finalmente anche gli operatori turistici hanno capito che fare sinergia rende forti e competitivi”. È quanto commenta Emanuela Mori, vicepresidente dell’associazione culturale Umbria in movimento. “Quindi – prosegue Mori – voglio testimoniare l’ottimo lavoro svolto in questi anni dall’assessore regionale Paola Agabiti per lo sviluppo del turismo nella nostra regione, trasformando un turismo fai da te in una promozione turistica organizzata. Prima eravamo considerati un’appendice della Toscana, oggi abbiamo uguale dignità. Ma c’è ancora molto da fare e ‘Umbria in movimento’ vuol fare la sua parte”.