Trasporti e futuro, Melasecche: "Con il Governo stiamo trattando: Fermata Alta Velocità a Terontola e ripristino ex Fcu"

Per il capogruppo del Misto Vincenzo Bianconi l'Umbria ha bisogno di una ‘cabina di regia’ unica per rilanciare l'intero comparto dei trasporti regionali con tanto di servizi innovativi come il car sharing, bicicletta a pedalata assistita e soprattutto il ripristino in tempi rapidi dell’intero percorso Ferrovia Centrale Umbra. Bianconi ha proposto anche l'immissione di minibus elettrici o a metano da spostare e impiegare in modo flessibile in diverse frazioni dell’Umbria in base alle differenti esigenze stagionali).

Piena apertura al dialogo, confermata in consiglio regionale, da parte dell'assessore regionale Errico Melasecche sfruttando la commissione competente per ascolare utenti, imprenditori del settore e proposte concrete. Poi ha fatto il punto sul lavoro svolto in questi difficili mesi di pandemia: rinnovata la Carta Tuttotreno per i pendolari a condizioni economiche di assoluto vantaggio; sconti, equiparati in tutta l’Umbria, per studenti universitari; rinnovato il ‘Frecciarossa’ per il quarto anno sperimentale adducendo un nuovo treno regionale da Foligno ed Assisi.

Si sta al lavoro anche per altri due grandi progetti: "Stiamo cercando inoltre di ottenere la fermata di Terontola dell'Alta Velocità che riguarda tutti i comuni dell’Alta Umbria e del Lago Trasimeno. Parlando con la ministra De Micheli ho riconfermato, come punto fondamentale, il mantenimento da parte del Governo del contratto di programma per quanto riguarda la riapertura dell’intera infrastruttura FCU. Con il Comune di Perugia stiamo trattando la eliminazione di quattro passaggi a livello, di cui due croci di Sant’Andrea pericolosissime”.