ELEZIONI COMUNALI | Todi, spoglio ancora in azione ma Catterini telefona a Ruggiano ammettendo la sconfitta: "Gli elettori hanno dato un responso chiaro"

"Ho chiamato poco fa Antonino Ruggiano, rieletto sindaco di Todi, per gli auguri di rito": lo ha scritto Fabio Catterini, candidato a sindaco del centrosinistra e civici, su Fb ammettendo la sconfitta quando è ancora in corso lo spoglio. In tutte le sezioni è netto il vantaggio di Antonino Ruggiano del centrodestra.

"Gli elettori - ha spiegato Catterini - hanno dato un responso chiaro e netto che va rispettato. In questi due mesi ho profuso il massimo impegno possibile per realizzare il progetto Todi Rinasce. Ringrazio le donne e gli uomini delle liste della nostra coalizione per quanto hanno fatto in questa campagna elettorale e soprattutto gli elettori e le elettrici che si sono riconosciuti nel nostro progetto, il consenso non è stato sufficiente ma ho la coscienza tranquilla per aver fatto tutto ciò che era umanamente possibile per ribaltare una partita che si era presentata da subito come molto difficile. Grazie a tutti".