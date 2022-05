Elezioni amministrative del 12 giugno a Todi: ecco la scheda elettorale, quando e come si vota

Tre candidati a sindaco (l'uscente Ruggiano, il civico Pizzichini e Catterini del centrosinistra) e 11 liste elettorali per rinnovare il consiglio comunale di Todi. Si vota nella sola domenica 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23. Todi è l'unico centro della provincia di Perugia dove è previsto l'eventuale ballottaggio il 26 giugno se nessuno dei candidati a sindaco supererà il 50 per cento al primo turno.

COME SI VOTA

1) Tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

2) Tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;

3) VOTO DISGIUNTO esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.

LA SCHEDA ELETTORALE UFFICIALE